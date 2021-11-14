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Мантуров рассказал о новых самолетах, которые будут задействованы во внутренних рейсах РФ

Павел Ремнев
Елизавета Потейчук
17:57 14.11.2021
Глава Минпромторга РФ рассказал, что на российском авиационном рынке для внутренних рейсов скоро будут использоваться самолеты «Байкал», L-410, Ил-114 и Sukhoi Superjet.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в беседе со «Звездой» озвучил, какие самолеты вскоре будут использоваться в России для внутренних рейсов. По словам Мантурова, на отечественном рынке складывается целая линейка местной и региональной авиации. Первым министр выделил самолет «Байкал», рассчитанный на девять мест. Однако, говорит Мантуров, на данный момент есть возможность сертифицировать воздушное судно под 14 мест.

«Он обладает уникальной характеристикой - наличием парашютной системы. То есть при однодвигательном самолете существующие авиационные российские правила подразумевают девять мест на таком самолете с одним двигателем. Но с учетом того, что там есть автоматизированная парашютная система, мы рассчитываем, что наши коллеги из Минтранса, из Росавиации с сертификации до 14», - объяснил министр.

Следом Мантуров назвал самолет L-410. По его словам, он производится на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге. Так, говорит министр, такое воздушное судно рассчитано на 44-48 мест. L-410 - это аналог невышедшего самолета L-610, сказал Мантуров.

«Мы сегодня видим хороший потенциал по отсутствию машин в этом классе как за рубежом, так и у нас. Поэтому мы рассчитываем на то, что с появлением этого самолета, на рубеже 25-й год, мы сможем не только российский рынок насытить, но и поставлять на зарубежные рынки», - подчеркнул Мантуров.

Затем министр рассказал о воздушном судне Ил-114, которое насчитывает 68 пассажирских мест, а также Sukhoi Superjet на 95-100 мест. Со слов Мантурова, весь запрос по региональной и местной авиации, российская авиационная промышленность «имеет возможность закрыть поступательно», так как в 2023 году, говорит министр, на рынке появятся «Байкал» и Ил-114, в 2025 году - L-410, а также Sukhoi Superjet, который производится уже сейчас.

Ранее глава Минпромторга РФ заявил, что Россия рассчитывает, что Ближний Восток проявит интерес к истребителю пятого поколения Checkmate. Об этом Денис Мантуров рассказал на выставке Dubai Airshow.

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