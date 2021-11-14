Опубликованы кадры из салона самолета Aurus на «Dubai Airshow - 2021»

В Дубае в рамках авиасалона «Dubai Airshow - 2021» Россия показала, как выглядит бизнес-джет Aurus изнутри. Кадры прямо из салона воздушного судна публикует Минпромторг РФ.

Внутренняя часть самолета разделена на две зоны. В первой из них можно обедать и вести переговоры, а во второй установлены ЖК-панели и диваны. Кроме того, салон оснащен фиолетовой подсветкой. Самолет был создан на базе Sukhoi Superjet 100.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов озвучил возможности самолета Aurus Business Jet. Он отметил, что Superjet в VIP-комплектации имеет комфортабельный салон и высокоскоростной Интернет.