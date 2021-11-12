От Москвы до Владивостока без посадки: озвучены возможности самолета Aurus Business Jet

Самолет Superjet в новой бизнес-версии Aurus Business Jet (ABJ) получил дополнительную топливную систему, что позволяет ему летать без дозаправки на расстояние более семи тысяч километров. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

«С технической точки зрения - возросла дальность, она превышает 7 тыс. км. У самолета семь новых топливных баков. Он может совершить перелет из Москвы во Владивосток без посадки, к примеру. Опциональный встроенный трап с электрическим приводом расширит возможности базирования самолета и повысит его автономность», - сказал он.

Чемезов отметил, что Superjet в VIP-комплектации имеет комфортабельный салон и высокоскоростной Интернет. По словам главы госкорпорации, благодаря новым мультимедийным возможностям, регулировать освещение и температуру в салоне можно с помощью смартфона. Также самолет получил душевую кабину и встроенный трап с электрическим приводом.

Глава Ростеха в интервью ТАСС выразил уверенность, что ABJ вызовет интерес в мире, в том числе в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что самолеты Aurus Business Jet и МС-21 прибыли на авиасалон Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.