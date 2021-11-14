Свет, лазеры, шах и мат: на авиашоу в Дубае презентовали новейший российский истребитель Checkmate
На презентации показали непосредственно саму новинку и впечатляющее лазерное и проекционное шоу.
© Видео: Ростех © Фото: UAK_Russia, instagram
На авиасалоне Dubai Airshow 2021 состоялась первая зарубежная презентация российского истребителя Checkmate. Делегация из ОАЭ и представители из других стран внимательно осмотрели новейший российский легкий тактический самолет.
На кадрах с презентации показали непосредственно саму новинку и впечатляющее лазерное и проекционное шоу. Закадровый голос в этот момент перечислял главные отличительные особенности новинки. Ролик опубликован в соцсети компании «Ростех».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к Checkmate. При этом ближневосточным партнерам были представлены и другие образцы российской авиации.