Свет, лазеры, шах и мат: на авиашоу в Дубае презентовали новейший российский истребитель Checkmate

На авиасалоне Dubai Airshow 2021 состоялась первая зарубежная презентация российского истребителя Checkmate. Делегация из ОАЭ и представители из других стран внимательно осмотрели новейший российский легкий тактический самолет.

На кадрах с презентации показали непосредственно саму новинку и впечатляющее лазерное и проекционное шоу. Закадровый голос в этот момент перечислял главные отличительные особенности новинки. Ролик опубликован в соцсети компании «Ростех».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к Checkmate. При этом ближневосточным партнерам были представлены и другие образцы российской авиации.