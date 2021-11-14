Моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов»

Более двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в международном «Географическом диктанте», который сегодня, 14 ноября, проводится Русским географическим обществом. Морякам Войск и сил на северо-востоке России представилась возможность первыми в стране проверить свои знания по географии.

Для желающих проявить свои знания в области географической науки были открыты 11 площадок в Приморском крае и на Камчатке. Командный состав флота, командиры ряда соединений ТОФ, базирующихся в Приморском крае, писали диктант в кают-кампании корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» во Владивостоке.

Каждый год выбирать новый корабль главной площадкой написания диктанта стало хорошей традицией на Тихоокеанском флоте. Все опросные листы «Географического диктанта» будут отсканированы в ближайшее время и вскоре отправлены в электронном виде в Русское географическое общество для проверки и оглашения результатов.

Центральная площадка в Минобороны России – Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым находятся все площадки проведения диктанта в военных округах. Свыше 1500 площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки в общей сложности будут задействованы Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил о рекордном числе площадок «Географического диктанта». В этом году акция Русского географического общества проводится в 120 странах.