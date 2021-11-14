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Джабаров назвал чушью статью о провале нацистов под Москвой из-за дождя

Алексей Курильченко
16:13 14.11.2021
Статья создает впечатление, что нацистскую Германию от захвата СССР остановила только погода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Минкевич, РИА Новости
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Немецкая статья о сильном дожде, который помешал нацистам захватить Москву во время Великой отечественной войны, оскорбительна, так как умаляет подвиг советских воинов, защищавших Родину. Как рассказал «Звезде» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, создается впечатление что нацистскую Германию от захвата СССР остановила только погода.

«Я считаю, что эта публикация - полная чушь и оскорбление памяти павших за свободу нашей Родины. Это оскорбление памяти людей, которые вообще боролись с фашизмом. По этой логике в Москве им помешал мороз, в Сталинграде, наверное, плохие дороги, а на Курской дуге - нашествие комаров. Наверное когда мы брали Берлин, им тоже что-то мешало. Мы победили благодаря нашему духу и огромным усилиям, которые мы вложили в эту победу. На Западе тоже все понимают, но видимо рассчитывают на ненадежную человеческую память. Но ни в коем случае нельзя давать забыть историю Войны, нужно пресекать любые попытки ее исказить», - заявил член Совфеда.

В статье Die Welt журналист Флориан Штарк утверждает, что операция «Тайфун» не удалась из-за плохого материально-технического обеспечения вермахта и дождей, которые создали грязевые реки. Исходя из этого, немцы сначала сильно задержались, а затем и вовсе «так и не пришли в Москву, охваченную хаосом».

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