Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами

Защитник Георгий Джикия избран капитаном сборной России в предстоящем матче против национальной команды Хорватии заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Футболист выведет сборную РФ на поле уже во второй раз. До этого Джикия был капитаном в домашней игре с Хорватией в сентябре. После этого в каждом матче в команде выбирался новый капитан.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией. По словам специалиста, команда имеет представление о тактике соперника.