Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами

Елизавета Потейчук
16:04 14.11.2021
Футболист представит нашу команду с капитанской повязкой уже во второй раз.
Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Защитник Георгий Джикия избран капитаном сборной России в предстоящем матче против национальной команды Хорватии заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Футболист выведет сборную РФ на поле уже во второй раз. До этого Джикия был капитаном в домашней игре с Хорватией в сентябре. После этого в каждом матче в команде выбирался новый капитан.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией. По словам специалиста, команда имеет представление о тактике соперника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:36 В стране и мире
Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1 - «Сухой»
16:13 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео первого зарубежного полета МС-21 с российскими двигателями
16:04 Спорт
Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами
15:48 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов»
16:19 Армия
Видео
Военные медики написали «Географический диктант» в Санкт-Петербурге
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.