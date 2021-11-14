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Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию польско-белорусской ситуации

Егор Левин
13:38 14.11.2021
Глава государства подчеркнул, что страны-участники подобных инцидентов сами провоцируют беженцев, а потом хотят снять с себя ответственность.
Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию польско-белорусской ситуации
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе в случае, если это на что-то повлияет. Российский лидер отметил, что европейские страны сами виноваты в подобных ситуациях.

«Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию - прим. ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», - сказал он в эфире программы «Москва Кремль. Путин».

Президент заявил, что страны-участники таких инцидентов самостоятельно создают условия, благоприятствующие их развитию. Путин назвал в качестве причин политические, военные и экономические соображения.

Напомним, к границе Польши и Белоруссии пришли около двух тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети. Они разбили стихийный лагерь.

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