Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию польско-белорусской ситуации

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ способствовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе в случае, если это на что-то повлияет. Российский лидер отметил, что европейские страны сами виноваты в подобных ситуациях.

«Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию - прим. ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», - сказал он в эфире программы «Москва Кремль. Путин».

Президент заявил, что страны-участники таких инцидентов самостоятельно создают условия, благоприятствующие их развитию. Путин назвал в качестве причин политические, военные и экономические соображения.

Напомним, к границе Польши и Белоруссии пришли около двух тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети. Они разбили стихийный лагерь.