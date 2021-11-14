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Орнитолог рассказал о причинах появления «туч из скворцов»

Алексей Курильченко
15:48 14.11.2021
Скворцы, собравшись в огромную стаю, защищаются от хищников во время миграции.
© Видео: ТРК "Звезда", Instagram alex_shkolny © Фото: instagram, alex_shkolny
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Пользователь Instagram опубликовал видео, на котором запечатлены скворцы, летающие огромной «тучей». Автор видео назвал явление «мурмурацией». Орнитолог Вадим Мишин  объяснил «Звезде» причины такого странного поведения птиц

«Образование стай происходит, когда птицы готовятся к миграции. Они собираются в грандиозные стаи, если говорить о скворцах. Такой командой, даже несколько хаотично, но все же единым строем они перемещаются. Для того, чтобы успешно долететь, нужно обеспечить себе безопасность. Объединение мелких беззащитных птичек так ее и обеспечит. Таким образом они оберегают себя от летающих хищников», - рассказал эксперт.

Чтобы удержаться в таком строю, все скворцы должны быть здоровы и готовы к миграции. Слабые и больные птицы отстанут и, к сожалению, погибнут. Но таким образом сохранится здоровая популяция птиц, считает орнитолог.

В сентябре Жители округа Гиньяр на острове Бали обнаружили сотни мертвых воробьев, которыми рано утром оказалось усыпано местное кладбище. возможной причиной смерти птиц оказались экстремальные погодные условия - перья воробьев якобы сильно намокли из-за кислотного дождя.

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