Сотни мертвых воробьев обнаружены в одном из округов Бали

Жители округа Гиньяр на острове Бали обнаружили сотни мертвых воробьев, которыми рано утром оказалось усыпано местное кладбище. Настолько массовая гибель птиц произошла в регионе впервые и стала абсолютным шоком для окружающих.

Как объяснили изначально в Центре охраны природных ресурсов Индонезии, возможной причиной смерти птиц оказались экстремальные погодные условия. Перья воробьев якобы сильно намокли из-за кислотного дождя, из-за чего организмы птах пострадали, и они не смогли взлететь, пишет The Sun.

Однако после тщательного расследования специалисты центра пришли к иному заключению. Как установили орнитологи, воробьи умерли из-за пестицидов, активное использование которых распространено в этой местности.