Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Урале с середины ноября ожидается аномальное похолодание с морозами. В регионах Северо-Западного федерального округа прогнозируется температура выше нормы.



«Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15, минус 18 градусов», - сказал синоптик ТАСС.

В Курганской области, по словам эксперта, ожидаются морозы до минус 20 градусов. Дневные температуры около 5–10 градусов мороза.

Аномальное потепление ожидается в Северо-Западном с 16 ноября. По словам Вильфанда, там воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла и на пять-шесть градусов.

Ранеек Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы на следующей неделе ожидает: будет мороз и солнце. Температура днем опустится до 2-5 градусов ниже нуля.