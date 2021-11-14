Мужчина погиб, перебегая дорогу на Варшавском шоссе в Москве

В Москве мужчина погиб, попытавшись перебежать проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел на Варшавском шоссе вблизи дома 32.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа. Как указали в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы, все обстоятельства случившегося будут выясняться.

Ранее в Москве автомобиль, движущийся по проезжей части на Тверской улице, сбил двух человек, переходящих дорогу в неположенном месте. Согласно сведениям прессы, один из пострадавших скончался, второй был доставлен в медучреждение с тяжелыми повреждениями.