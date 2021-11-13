Автомобиль сбил двоих человек на Тверской улице в центре Москвы

В Москве ночью 13 ноября автомобиль сбил двух человек на Тверской улице. Сообщается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Движение в сторону центра затруднено.

«На Тверской улице в районе д. 22 произошло ДТП с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения свободны две полосы из четырех в сторону центра», - говорится в Telegram-канале Дептранса.

По данным прессы, один из пострадавших скончался, второй получил тяжелые ранения и был госпитализирован. На месте работают оперативные службы города.