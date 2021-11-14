ОПК В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на сумму более 10 миллиардов долларов Кира Карон Заказы из стран Ближнего Востока составляют примерно 30% от общего портфеля «Рособоронэкспорта». © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в этом году Россия подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше 10 миллиардов долларов.



Он добавил, что от общего портфеля «Рособоронэкспорта» заказы из стран Ближнего Востока составляют примерно 30%. Об этом он сказал на Dubai Airshow-2021.



Ранее Москва и Минск подписали контракты на поставку в Белоруссию российских истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другой военной техники. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика