Военнослужащие ВС РФ в Сирии написали «Географический диктант»

Военнослужащие авиационной базы Хмеймим в Сирии приняли участие в написании «Географического диктанта». Вместе со всеми, кто решил проверить свои знания в географии, на вопросы теста ответили и военнослужащие из РФ, которые в настоящее время выполняют задачи на авиационной базе «Хмеймим», расположенной в Сирийской Арабской Республике.

«Проведение мероприятий такого рода имеет большое значение для всего личного состава. Военный врач обязан не только сохранять здоровье военнослужащих, а также быть всесторонне развитым офицером. Поэтому проверка своих знаний в рамках проведения Географического диктанта является отличным поводом освежить свои знания и пойдут только на пользу всего личного состава», - рассказала капитан Марина Макеева.

Проверить свои знания вызвались военные медики и полицейские, пилоты и техники. Военнослужащие авиационной базы единогласно отметили тот факт, что участие в таких масштабных мероприятиях позволяет им не чувствовать себя оторванными от дома и родных.

В Восточном военном округе более 32 тысяч военнослужащих написали «Географический диктант». В том числе ими оказались военные железнодорожники, участвующие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали, которые приняли участие в мероприятии впервые.