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Более 32 тысяч военнослужащих ВВО написали «Географический диктант»

Егор Левин
11:41 14.11.2021
Участники акции решали тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах РФ и о многом другом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 32 тысяч военнослужащих Восточного военного округа написали «Географический диктант». В том числе ими оказались военные железнодорожники, участвующие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали, которые приняли участие в мероприятии впервые.

На территориях частей и организаций ВВО развернули более 300 площадок. Главной стал зал Военного Совета в штабе ВВО в Хабаровске, а другие разместили также во Владивостоке на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов» и в блочно-модульных городках в поселках Верхнезейск и Огорон в Амурской области.

В зале Совета диктант написали представители командования округа, начальники управлений и служб и хабаровские юнармейцы. Участники акции решали тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах РФ и о многом другом. Вопросы в электронном формате им задавали певица Пелагея, телеведущий Леонид Якубович и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Географический диктант» проводится Русским географическим обществом по инициативе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

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