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Произведение Чайковского исполнил оркестр из 12 тысячи музыкантов в Каракасе

Кира Карон
12:48 14.11.2021
Организаторы мероприятия пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать достижение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В центре Каракаса оркестр, состоящий более чем из 12 тысяч музыкантов, исполнил «Славянский марш» Петра Чайковского. Телеканал TeleSUR вел трансляцию концерта.

Чтобы зафиксировать достижение организаторы мероприятия пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса. Произведение необходимо исполнять на протяжении как минимум пяти минут, а музыканты должны одновременно играть на своих инструментах.

В течение 10 дней будет оглашен результат попытки установления рекорда.

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