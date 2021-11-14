Произведение Чайковского исполнил оркестр из 12 тысячи музыкантов в Каракасе

В центре Каракаса оркестр, состоящий более чем из 12 тысяч музыкантов, исполнил «Славянский марш» Петра Чайковского. Телеканал TeleSUR вел трансляцию концерта.

Чтобы зафиксировать достижение организаторы мероприятия пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса. Произведение необходимо исполнять на протяжении как минимум пяти минут, а музыканты должны одновременно играть на своих инструментах.

В течение 10 дней будет оглашен результат попытки установления рекорда.

Министр культуры Боливарианской Республики Эрнесто Вильегас назвал выступление «лучшим завершением года» и «подтверждением огромной культурной силы Венесуэлы».

Ранее в технопарке Taguspark португальского города Оэйраш (округ Лиссабон) состоялось открытие первого монумента Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта Земли в Португалии установили в честь 60-летнего юбилея со дня первого полета человека в космос.

Посол России в Португалии Михаил Камынин назвал открытие бюста российскому космонавту еще одним шагом в развитии отношений между народами двух стран.