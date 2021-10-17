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В Португалии открыли памятник Гагарину

Валентина Пескова
21:54 17.10.2021
Церемония открытия бюста была приурочена к 60-летию первого в истории полета человека в космос.
В Португалии открыли памятник Гагарину
© Фото: @Taguspark Facebook
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В технопарке Taguspark португальского города Оэйраш (округ Лиссабон) состоялось открытие первого монумента Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта Земли в Португалии установили в честь 60-летнего юбилея со дня первого полета человека в космос.

Посол России в Португалии Михаил Камынин назвал открытие бюста российскому космонавту еще одним шагом в развитии отношений между народами двух стран.

«Мы всегда будем помнить имена первых смельчаков, которые совершили первый полет в космос и первое кругосветное путешествие - Юрия Гагарина и Фернана Магеллана. Не помня прошлого, мы не сможем двигаться к будущему», - цитирует РИА Новости выступление посла на церемонии.

Дипломат отметил, что появление бюста известного во всем мире советского космонавта Юрия Гагарина на земле великих мореплавателей, - это шаг в правильном направлении, к дружбе и сотрудничеству.

В октябре в связи с годовщиной первого полета человека в космос  почта Португалии также представила свою первую почтовую открытку с портретом Юрия Гагарина.

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