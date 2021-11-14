Захарова считает Британию виновником миграционного кризиса у границы Польши и Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что за миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши, ответственна Великобритания. Комментируя обвинения МИД Британии в сторону России, Захарова отметила, что именно английские войска вторглись в Ирак, что привело в массовому побегу жителей из страны.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе», - написал Захарова в Telegram.

По слова официального представителя МИД РФ, Великобритания ответственна в гибели жителей Ирака, разрушения государственности страны, появление ИГИЛ* и гуманитарные катастрофы.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада намеренно запустили информационную кампанию с обвинениями в сторону России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Дипломат считает, что Запад таким образом пытается уйти от ответственности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.