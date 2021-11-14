«Автор, товарищ, друг»: Ефим Шифрин о Коклюшкине

Актер Ефим Шифрин рассказал о своей дружбе с Виктором Коклюшкиным, который скончался 12 октября. Артист на церемонии прощания с сатириком рассказал, что они сотрудничали на протяжении многих лет, но после ухода Коклюшкина с эстрады он стал реже общаться с Шифирным. Тем не менее, артист все еще считал сатирика своим другом.

«Он умер от сердечной недостаточности. Это мой автор - мы сотрудничали в течение долгих лет. Общались последнее время редко - мы созванивались, спрашивали друг у друга как дела, по праздникам, дням рождения. Но Виктор перестал писать для эстрады лет десять назад. У него была работа в газете, он писал колонку в "Аргументах и фактах". Виктор Михайлович для меня автор, товарищ и друг», - рассказал артист.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. Он стал автором более 10 книг и написал сценарии к нескольким мультфильмам. Зрителям он запомнился своими выступлениями в юмористических передачах.