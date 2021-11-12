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Чемезов рассказал об уникальных преимуществах самолета Checkmate

Егор Левин
08:13 12.11.2021
Как заявил глава «Ростеха», совокупность всех отличительных факторов делает российскую разработку уникальной и привлекательной для потенциальных заказчиков.
Чемезов рассказал об уникальных преимуществах самолета Checkmate
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал об уникальности новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate на международном рынке. По его словам, несомненные преимущества разработки позволяют говорить о его большой привлекательности для стран Ближнего Востока.

«Малая заметность, передовая бортовая электроника, в том числе радар с активной фазированной антенной решеткой, и очень эффективная система РЭБ. Еще один плюс - открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика», - поделился Чемезов.

Глава «Ростеха» также отметил, что единственным конкурентом для Checkmate среди однодвигательных самолетов и других машин с сопоставимыми характеристиками является только F-35.

«Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее. Совокупность этих свойств делает этот самолет уникальным и привлекательным», - заявил Чемезов.

Чемезов подчеркнул, что в Checkmate впервые реализован модульный принцип, позволяющий изменять его конфигурацию оптимальным способом под конкретного клиента.

Он также упомянул, что уже проводились переговоры с иностранными делегациями по теме заказов на российский самолет. В настоящий момент, по его словам, формируются конкретные предложения по его облику.

«Часть потенциальных заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов», - заявил Чемезов в интервью ТАСС.

Ранее глава «Ростеха» также рассказал о преимуществах среднемагистрального лайнера нового поколения МС-21. Среди них такие, как просторный салон, современный двигатель, композитные материалы конструкции и бортовые системы нового поколения.

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