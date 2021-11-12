Чемезов рассказал об уникальных преимуществах самолета Checkmate

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал об уникальности новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate на международном рынке. По его словам, несомненные преимущества разработки позволяют говорить о его большой привлекательности для стран Ближнего Востока.

«Малая заметность, передовая бортовая электроника, в том числе радар с активной фазированной антенной решеткой, и очень эффективная система РЭБ. Еще один плюс - открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика», - поделился Чемезов.

Глава «Ростеха» также отметил, что единственным конкурентом для Checkmate среди однодвигательных самолетов и других машин с сопоставимыми характеристиками является только F-35.

«Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее. Совокупность этих свойств делает этот самолет уникальным и привлекательным», - заявил Чемезов.

Чемезов подчеркнул, что в Checkmate впервые реализован модульный принцип, позволяющий изменять его конфигурацию оптимальным способом под конкретного клиента.

Он также упомянул, что уже проводились переговоры с иностранными делегациями по теме заказов на российский самолет. В настоящий момент, по его словам, формируются конкретные предложения по его облику.

«Часть потенциальных заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов», - заявил Чемезов в интервью ТАСС.

Ранее глава «Ростеха» также рассказал о преимуществах среднемагистрального лайнера нового поколения МС-21. Среди них такие, как просторный салон, современный двигатель, композитные материалы конструкции и бортовые системы нового поколения.