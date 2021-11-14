В стране и мире Вильфанд рассказал о «пушкинской погоде» в Москве на следующей неделе Кира Тило Синоптик спрогнозировал морозные и солнечные дни. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Жителей столицы ожидает «пушкинская погода» на следующей неделе: будет мороз и солнце. Температура днем опустится до 2-5 градусов ниже нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Заметные изменения погоды начинаются с понедельника. Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днем уже отрицательные. В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца - много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения Пушкина («Зимнее утро» - прим. ред.)», - пояснил Вильфанд. Синоптик отметил, что такая погода будет до четверга. Небольшие осадки возможны лишь в конце недели, передает ТАСС. Синоптик рассказал, что в понедельник будет от минус пяти до нуля градусов, во вторник от минус двух до нуля, а в среду и четверг около нуля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика