Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На территорию Польши прорвались мигранты

Кира Карон
10:50 13.11.2021
Беженцы прорвались туда и находятся у ограждения из колючей проволоки.
На территорию Польши прорвались мигранты
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
Читайте нас на:

Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Отмечается, что группа мигрантов располагается около пункта пропуска «Брузги — Кузница». Они оказались рядом с колючем ограждением, его установила польская сторона, пишет ТАСС.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией прорваться через границу с Польшей. По мнению Жарихина, мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.