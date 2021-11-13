На территорию Польши прорвались мигранты
Беженцы прорвались туда и находятся у ограждения из колючей проволоки.
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Отмечается, что группа мигрантов располагается около пункта пропуска «Брузги — Кузница». Они оказались рядом с колючем ограждением, его установила польская сторона, пишет ТАСС.
Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией прорваться через границу с Польшей. По мнению Жарихина, мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.