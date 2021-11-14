В России за сутки зафиксировали 38 823 случая заражения COVID-19

В России за сутки было выявлено 38 823 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве и Санкт-Петербурге - 3734 и 3144 случая соответственно. Общее число заражений преодолело планку в девять миллионов случаев. За сутки в стране выздоровело 29 821 человек.

Ранее директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что в условиях распространения штамм «Дельта» следует проводить ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» каждые полгода. Ученый отметил, что в настоящее время необходимость ревакцинации является «очень критичной».