Географический диктант в 2021 пройдет с 14 по 24 ноября

Географический диктант в 2021 году пройдет с 14 по 24 ноября. Русское географическое общество проведет международную просветительскую акцию уже в седьмой раз. За шесть лет существования Диктанта его участниками стали почти 1,8 млн. человек.

Свои знания смогут проверить участники на всех континентах, включая Антарктиду. Принять участие в мероприятии можно будет как очно, так и дистанционно.

Стартует Географический диктант 14 ноября 2021 года в 12:00 по местному времени. С 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени проверить свои знания также можно будет в онлайн-формате в Сети на сайте dictant.rgo.ru.

Географический Диктант в этом году, как и прежде, состоит из 40 вопросов. Первые 10 заданий представляют собой вопросы базового уровня, или так называемый «географический ликбез», оставшиеся 30 вопросов сложнее, для ответа на них потребуется задействовать образное мышление, системную логику и эрудицию. Все задания Диктанта состоят из вопросов закрытого типа - с вариантами ответов, при этом результаты знают только участники.

Первыми Географический диктант напишут в Антарктиде. На базе двух российских антарктических станций — «Прогресс» и «Мирный» — появились площадки для проведения акции.

Регистрация площадок продлится до 10 ноября, поэтому пока есть время для тех, кто еще не успел заявить свой пункт проведения. Географический диктант традиционно пишут в вузах, школах, научных институтах, библиотеках, музеях и заповедниках по всему миру.

В этом году в акции примут участие Сколковский институт науки и технологий, заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», национальный парк «Красноярские Столбы», Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, поезда «Стриж» с сообщением Москва – Нижний Новгород – Москва, Курский и Казанский вокзалы, Саяно-Шушенская, Чиркейская, Волжская и Саратовская гидроэлектростанции. Проверить свои силы в этом году можно будет и на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов».

Принять участие в акции можно будет и за рубежом. Площадки зарегистрированы на базе Центра Русского географического общества во Франции, Генерального консульстве России на архипелаге Шпицберген, Постоянного представительства Российской Федерации при ООН и ряде других организаций в Женеве. Стоит отметить, что возможно изменение формата проведения акции с очного на дистанционный в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Сейчас идет регистрация участников в Штаб-квартире РГО в Москве – на центральной площадке Географического диктанта 2021, где проверить свои знания смогут до десяти тысяч человек. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться с помощью электронной формы до 10 ноября. Центральная площадка Диктанта будет работать в дистанционном формате (организаторы пришлют специальную ссылку на мероприятие).

Все желающие могут провести тренировку перед акцией, для этого до 13 ноября можно пройти демонстрационный вариант диктанта на сайте https://dic.rgo.ru/demo/. Демоверсия максимально приближена к формату, время написания составляет 45 минут. Результат появляется сразу после прохождения всех заданий.

Русское географическое общество ведет поиск отличников, правильно ответивших на все вопросы Географического диктанта, проводимого в ранние годы. Тех, кто напишет на «пятерку» Диктант в этом году, также просят написать организаторам на электронную почту dictant@rgo.ru. Русское географическое общество планирует лично познакомиться с отличниками Геодиктанта и задействовать их в проектах общества.

Стоит отметить, что средний результат за все время проведения акции - «тройка с минусом».

В 2021 году организаторы продолжили прошлогоднюю традицию задействовать обычных людей при составлении вопросов к диктанту. Для этого прошли международный и региональный конкурсы «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». В результате более 60% заданий подготовили непрофессиональные авторы. В этом году также проводились конкурсы «Придумай слоган для Географического диктанта-2021» и «Нарисуй символ (маскот) для Географического диктанта-2021».

Впервые Географический диктант прошел в 2015 году. С тех пор Русское географическое общество проводит акцию ежегодно. Мероприятие организуется по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества В.В.Путина, озвученной на XV Съезде Общества.

В 2017 году Диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира, в 2018 году акция приобрела направленность на популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России среди жителей страны. В 2019 году задания составили в четырех вариантах: первый – для проведения в стране и за рубежом; второй – для инвалидов по зрению, третий – для проведения Диктанта онлайн; четвертый – демонстрационный. В 2020 году Диктант проводился на русском и английском языках. Кроме того, на некоторых площадках акция проходила на официальном языке страны проведения.

За шесть лет существования акции Географический диктант писали на всех континентах нашей планеты и даже в космосе на Международной космической станции.