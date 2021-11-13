Согласован текст итогового заявления конференции ООН по климату в Глазго

В Глазго на сутки позже изначально предполагаемого срока были согласованы тексты итоговых документов 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Соответствующее заявление сделал председатель конференции, член правительства Великобритании Алок Шарма.

Он принес извинение всем многочисленным делегатам, присутствующим на мероприятии, за то, как прошел процесс принятия документов. Также Шарма выразил свое глубокое сожаление в связи с внесением ряда устных изменений, добавленных в текст в последние минуты.

«Я понимаю сильное разочарование, однако... было жизненно важно защитить этот пакет документов», - заметил председатель COP26.

Согласно информации ТАСС, в окончательном тексте заявления по итогам события были приняты значительно более мягкие формулировки, касающиеся ископаемого топлива и угля, чем в проектах соглашения.

В рамках состоявшейся в Глазго конференции участниками были согласованы правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, которое было заключено еще в 2015 году. Данная статья рассматривает конкретные механизмы, призванные регулировать выбросы парниковых газов, а также торговлю углеродными единицами.

Ранее во время своего выступления на Конференции ООН об изменении климата президент США Джо Байден принес извинения за выход государства из Парижского соглашения по климату. Он отметил, что после своего вступления в должность американского лидера отдал распоряжение о возвращении Соединенных Штатов в соглашение.