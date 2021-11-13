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Гинцбург поддержал идею введения QR-кодов в общественных местах

Кира Карон
07:46 13.11.2021
Он отметил, что те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться.
Гинцбург поддержал идею введения QR-кодов в общественных местах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций COVID-19.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Правительство РФ предложило ввести переходный период в работе системы QR-кодов, чтобы дать гражданам время пройти вакцинацию против коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Использование сертификатов о вакцинации в полном объеме, согласно ее словам, вступит в силу с 1 февраля 2022 года. После этого, в соответствии с планом правительства, россияне смогут посещать организации общепита, учреждения культуры, пространства проведения массовых мероприятий при условии предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19, документа, подтверждающего перенесение заболевания в течение последних шести месяцев или медицинского отвода от вакцинации.

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