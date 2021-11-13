В стране и мире «Нарушать негоже»: мэр Петрозаводска признался в стихах, что сам виноват в ДТП Кира Карон Ранее мэр сообщил, что получил перелом ноги в результате ДТП. © Фото: Владимир Любарский, ВКонтакте Читайте нас на: Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения. «Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик. По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик. Тем не менее, он сам правила нарушил. И толкнул чужой седан центнеровой тушей. Слава богу, живы все, и водитель тоже. Помним, правила, друзья, нарушать негоже», - написал Любарский на своей странице во «ВКонтакте». ДТП произошло у здания администрации Петрозаводска, в районе набережной Онежского озера. В результате аварии, Любарский получил перелом, ему требуется операция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика