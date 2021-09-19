СМИ: недавно избранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

По данным прессы, мэр самого густонаселенного города ЮАР, Йоханнесбурга, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 18 сентября. На момент трагедии, согласно СМИ, Джолиди Матонго, недавно избранный на должность, сопровождал президента страны Сирила Рамапосу в поездке в рамках кампании перед выборами в местные органы власти.

Как указывает портал news24, автомобиль с политиком в салоне направлялся в пригород Йоханнесбурга - Соуэто. Подробности аварии, унесшей жизнь мэра, не сообщаются.

Матонго ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он успел проработать на посту мэра чуть больше месяца после избрания 10 августа текущего года.