Эксперт рассказал, кому доступны льготы на оплату электроэнергии

Все участники Великой Отечественной войны, а также семьи инвалидов ВОВ, в том числе тех, кого уже нет в живых, имеют право получить льготы на оплату электроэнергии. Об этом рассказал эксперт в сфере управления недвижимостью Сергей Минко.

«И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность», — отметил он в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, в России предусмотрены льготы, поощряющие определенные категории граждан. К ним относятся Герои руда, обладатели государственных наград, почетные доноры CCCР и РФ, заслуженные работники и многие другие.

Скидка на электричество также предоставляется ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, а также героям Советского Союза и России, участникам любых боевых действий. В категорию граждан, получающих льготы входят реабилитированные, пострадавшие из-за репрессий пенсионеры и их семьи, дети, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Помимо прочего скидки на оплату электричества полагаются многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. На льготу могут претендовать и те, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода, пояснил эксперт.