Автомобиль загорелся после столкновения на МКАД

Два автомобиля столкнулись посреди дороги на 71-м километре МКАД в столице. В результате произошедшей аварии одну из машин охватил огонь.

В настоящее время на месте инцидента работают московские оперативные службы. В связи с устранением последствий ДТП для передвижения транспорта, как сообщили в Telegram-канале Дептранса города, свободна лишь одна полоса из пяти.

Незадолго до этого, 12 ноября, на внутренней полосе 41-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. По причине чрезвычайного происшествия три из пяти полос оказались временно закрыты.