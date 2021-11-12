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На внутренней стороне МКАД загорелся грузовой автомобиль

Кира Карон
13:04 12.11.2021
В настоящее время движение восстановлено частично - едут три полосы.
© Видео: Romantik Dorogi, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, ВКонтакте © Фото: Romantik Dorogi, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, ВКонтакте
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В Москве на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Занято три полосы из пяти. Движение в районе аварии затруднено, по возможности выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение восстановлено частично - едут три полосы. Две крайние правые перекрыты.

Ранее сотрудники московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали использовать новые камеры для отслеживания нарушении правил дорожного движения. Системы фотофиксации установлены на крышах патрульных автомобилей. Об этом рассказал заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

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