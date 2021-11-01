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Вернуть мир и свободу: как устроена жизнь в сирийском лагере для беженцев в Аль-Таджам

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
05:00 01.11.2021
Главной задачей российских миротворцев является расселение лагеря, где проживают 47 семей, 236 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Омар уже несколько лет живет в сирийском лагере для беженцев Аль-Таджам. Он бывший военнослужащий и один из немногих мужчин в этом месте. В основном в лагере старики, женщины и дети. Омар был бы рад уехать, но пока у них с дочерью нет дома. Построить новый он пока не в силах, после тяжелого ранения каждый шаг ему дается с болью.

Лагерь беженцев неподалеку от Хомса появился шесть лет назад. Здесь нашли укрытие от войны сотни жителей города, а на пике конфликта их численность достигала тысячи. Сейчас многие пытаются вернуться в свои дома. Одна из местных жительниц, Самма, с пятью детьми очень хочет домой, но пока попасть туда не может.

«Наш город просто уничтожили боевики. Мой муж серьезно болен, ему нужна квалифицированная помощь. Дети должны ходить в школу. Я хочу устроиться на работу», - рассказала женщина.

И таких историй в лагере сотни. Однако он с каждым днем пустеет все больше и больше. Это происходит в том числе и благодаря усилиям специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон. Военные РФ регулярно посещают беженцев и помогают им заново обрести свой кров.

Главной задачей центра является расселение лагеря Аль-Таджам провинции Хомс, где проживают 47 семей, 236 человек. В городах провинции организованы работы по восстановлению жилья для беженцев из этого лагеря: для 24 семей в городе Кусэйр и 15 домов в городе Хомс.

Сейчас Хомс меняется буквально на глазах. Пейзажи войны еще остались, но во многих жилых кварталах уже лежит свежий асфальт, фасады домов оштукатурены, покрашены и на солнце блестят стекла новых окон. Работы по восстановлению идут непрерывно.

Огромную помощь беженцам оказывают и местные власти. Сейчас главная задача администрации поскорее вернуть город к прежней жизни. Для этого не жалеют никаких средств.

Это квартиры тех, кто был вынужден бежать от войны. Мы помогаем им вернуться и начать новую жизнь. Где-то требуется установить двери и окна, где-то покрасить. В общем, обычный ремонт, но за счет государства.

Такая стимуляция не словом, а делом несомненно вселяет в людей надежду, в то, что скоро они забудут все ужасы этой войны. Многие отремонтированные дома уже заселены. Об этом говорят и прекрасные цветы высаженные жильцами на балконах.

В сентябре в сирийском Эль-Музейриб при помощи российских миротворцев открылся медпункт спустя десять лет войны.

Фельдшерский пункт возобновил свою работу только после окончательного примирения радикалов с правительством.

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