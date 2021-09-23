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Вернуться к мирной жизни: в сирийском Эль-Музейриб открылся медпункт спустя десять лет войны

Виктория Ивашечкина
05:20 23.09.2021
Возобновление работы фельдшерского пункта происходит под контролем российских миротворцев.
Вернуться к мирной жизни: в сирийском Эль-Музейриб открылся медпункт спустя десять лет войны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все десять лет гражданской войны, которая полыхает в Сирии в поселке Эль-Музейриб, люди обходились без медицинской помощи. Фельдшерский пункт открылся только сейчас, после окончательного примирения радикалов с правительством. Сюда сразу потянулись пациенты.

Фельдшерский пункт чем-то напоминает российский ФАП. Здесь готовы оказать первую медицинскую помощь, но для амбулаторного лечения все-таки нужна больница. До войны в этом здании располагался педиатрический кабинет. Все оборудование не использовалось долгие годы. Доктор Файза педиатр, но сейчас выполняет роль терапевта. Иногда ей приходится работать и психологом.

«К нам приезжают люди из других деревень, приходят семьями, потому что это единственное место, где они могут получить квалифицированную помощь. У нас нет больницы. Сейчас в городе проживает около 11 тысяч человек», - рассказывает доктор.

С момента открытия здесь так и не появился ни один ребенок. Основная причина в том, что огромное число женщин с детьми эвакуировали во время боевых действий и оккупации.

Возобновление работы медпункта - это еще один показатель того, что примирение враждующих сторон под наблюдением российских миротворцев проходит мирно и в соответствии с договоренностями.

Врач уже вернулась на свое рабочее место, а в местной администрации надеются, что в скором времени в город станут возвращаться и другие специалисты. Да и сами вчерашние боевики, видимо, поняли, что пришло время восстанавливать то, что было разрушено за эти годы.

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