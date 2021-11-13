Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов NHL
Российский нападающий забросил 742-ю шайбу и обошел американца Халла.
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Российский нападающий команды «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов NHL. Он забросил 742-ю шайбу и обошел американского спортсмена Бретта Халла.
Список лучших снайперов в истории NHL возглавляет Уэйн Гретцки (894), на втором месте Горди Хоу (801), на третьем - Яромир Ягр (766).
РанееОвечкин поздравил Матвея Мичкова с рекордным вступлением в сборную РФ по хоккею. Юному хоккеисту 16 лет - он на год превзошел рекорд Овечкина и Владислава Третьяка и стал самым молодым хоккеистом сборной.