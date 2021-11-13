В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом сказано в заявлении командования 17-й Великопольской механизированной бригады.

«Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», - сообщает в Twitter 11-я Любушская Танковая Кавалерийская Дивизия со ссылкой на командование 17-й бригады.

Командование 17-й бригады также уточнило, что в этом происшествии «не участвовали третьи лица». Кроме этого, согласно заявлению, погибший солдат не контактировал с мигрантами и «непосредственно на польско-белорусской границе задач не выполнял».