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В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая

Кира Тило
22:52 13.11.2021
Сообщается, что солдат служил в 17-й механизированной бригаде Войска польского.
В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом сказано в заявлении командования 17-й Великопольской механизированной бригады.

«Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», - сообщает в Twitter 11-я Любушская Танковая Кавалерийская Дивизия со ссылкой на командование 17-й бригады.

Командование 17-й бригады также уточнило, что в этом происшествии «не участвовали третьи лица». Кроме этого, согласно заявлению, погибший солдат не контактировал с мигрантами и «непосредственно на польско-белорусской границе задач не выполнял».

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