Президент Сербии рассказал, что многому учится у Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может «многому научиться и многое услышать» от российского коллеги Владимира Путина. По словам президента Сербии, Путин «возвысил Россию» во многих смыслах, в том числе политическом. Вучич добавил, что неоднократно встречался с главой России и «для Сербии это были всегда важные встречи».

«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального. От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», - сказал он в интервью на YouTube-канале «Соловьев.Live».

Ранее в Сербии дали обещание не вступать в НАТО. Министр внутренних дел Александр Вулин добавил, что страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России.