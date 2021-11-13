Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника. Он также сообщил, что уже сделал ПЦР-тесты, результаты которых отрицательные, но согласно правилам нужна временная самоизоляция.

«На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на Ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию», - сообщил Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор также рассказал, что собирается регулярно тестироваться, а пока что работает дистанционно. По словам Никитина, если все будет хорошо, то после консультаций с медиками он вернется к работе в привычном режиме.

В начале ноября Никитин был первым губернатором, который продлил нерабочие дни в регионе. В это время в области были ужесточены требования к работе разного рода организаций, а ряд организаций не работал.