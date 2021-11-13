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Опубликовано видео падения двух пассажиров под поезд на станции метро «Сходненская»

Елизавета Потейчук
20:55 13.11.2021
На кадрах видно, как другой неравнодушный пассажир бросился на помощь собравшемуся прыгать под поезд человеку.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: @DtRoad Telegram
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Департамент транспорта Москвы опубликовал видео падения человека под поезд на Таганско-Краснопресненской линии. Судя по кадрам, его пытался остановить другой человек, упавший на пути вместе с ним. Спасавший пассажир погиб, а выживший скрылся с места случившегося.

«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир - он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», - сообщает дептранс.

Как сообщает ведомство, выживший пассажир может понести наказание за свой поступок в судебном порядке, если его действия окажутся умышленными, так как из-за его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму. Также, говорится в сообщении дептранса, было отменено около 20 поездов метро в связи с происшествием.

Ранее дептранс сообщил, что в московском метро на северном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов. От станции «Планерная» до станции «Спартак» движение было приостановлено.

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