В метро Москвы приостановили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии

В московском метро на северном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов. Как сообщает столичный дептранс, на путях заметили человека.

«На северном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении дептранса Москвы.

На данный момент, сообщает департамент транспорта, нет движения поездов от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее в метро Москвы мужчина оставил ребенка в коляске. Прокуратуре удалось установить личность мужчины, по данным следствия, он вышел из вагона метро в 14:45.