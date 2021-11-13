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Путин поздравил триумфаторов конкурса «Большая перемена»

Елизавета Потейчук
20:10 13.11.2021
Президент России упомянул, что «Большая перемена» продолжает свое развитие благодаря идеям и предложениям участников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
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Президент России Владимир Путин поздравил победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников, который проходил в лагере «Артек». Путин также сказал свои поздравительные напутствия и финалистам конкурса.

«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: “Большая перемена” - гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», - говорится в сообщении президента на сайте Кремля.

Кроме того, глава российского государства упомянул, что конкурс «Большая перемена» развивается именно благодаря идеям и предложениям участников. Путин отметил, что конкурс расширяется по своим направлениям, в составе него появляются региональные команды, а также, напомнил президент, с начала текущего года была запущена волонтерская акция «Добрая суббота».

«Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в “Большой перемене”, послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников», - добавил Путин.

Ранее в «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев. В рамках тематической лагерной смены около двух сотен подростков из разных частей России соберутся вместе.

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