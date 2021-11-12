Армия В «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев Анна Берестовая Около двух сотен подростков из разных частей России соберутся вместе в рамках тематической лагерной смены. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Международном детском центре «Артек» открылся военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Тематическая смена продлится с 6 по 27 ноября и объединит около двухсот подростков из семи российских регионов. Теплое время уже позади, но проект «Юнармейское лето», благодаря сотрудничеству с федеральными детскими центрами, продолжается круглый год. Очередная смена в «Артеке» соберет юнармейцев Москвы, Белгородской, Ростовской и Свердловской областей, а также Якутии, Крыма и Пермского края. Отправиться в это захватывающее путешествие получилось у тех ребят, которые стали призерами школьных олимпиад, завоевали высокие награды в спорте, имеют успехи в волонтерстве, занимаются творчеством и наукой. «Честно сказать, я даже немного завидую юнармейцам. Это самое лучшее время, когда ты можешь поехать в лагерь, хорошенько отдохнуть, получить новые знания и эмоции. Утренние зарядки, соревнования, походы, вечерние "свечки" - все это останется ярким и теплым воспоминанием на долгие годы. Впереди у ребят три недели увлекательной и интересной жизни, насыщенной разнообразными событиями, что позволит им повысить свой потенциал и раскрыть неведомые ранее таланты», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный. © Минобороны России С первого дня юнармейцев ждут познавательные лекции и мастер-классы. На курсе начальной военной подготовки они научатся правильно маршировать, собирать и разбирать автомат Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь. Опытные наставники проведут для них туристическую подготовку. Это своего рода школа выживания в экстремальных условиях. После прохождения этой программы юнармейцы смогут без проблем ориентироваться на местности, устанавливать палатки, правильно выбирать место для стоянки лагеря и разжигать костер, не имея под рукой зажигалки и спичек. Все полученные знания пригодятся во время похода на гору Аю-Даг, на вершине которой планируется разместить флаг «Юнармии». © Минобороны России Будет и много других обучающих программ. Артековцы пройдут тестирование на знание великих полководцев и главных государственных символов, проявят свое мастерство в музыкальных конкурсах. Что касается спортивной части, то она включает в себя армейский рукопашный бой, воркаут и фрироуп - скоростное преодоление дистанции, созданной на деревьях или искусственных опорах из веревок, без касания контрольных точек или земли. Одним из ярких событий станет Всероссийский финал конкурса школьников «Большая перемена». В 2021 году к проекту присоединились более 2,5 миллиона человек. В итоге на заключительном этапе за главный приз поборются полторы тысячи старшеклассников. Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика