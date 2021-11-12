В «Артеке» открылся военно-патриотический лагерь для юнармейцев

В Международном детском центре «Артек» открылся военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Тематическая смена продлится с 6 по 27 ноября и объединит около двухсот подростков из семи российских регионов.
Теплое время уже позади, но проект «Юнармейское лето», благодаря сотрудничеству с федеральными детскими центрами, продолжается круглый год. Очередная смена в «Артеке» соберет юнармейцев Москвы, Белгородской, Ростовской и Свердловской областей, а также Якутии, Крыма и Пермского края. Отправиться в это захватывающее путешествие получилось у тех ребят, которые стали призерами школьных олимпиад, завоевали высокие награды в спорте, имеют успехи в волонтерстве, занимаются творчеством и наукой.
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