В метро Москвы мужчина оставил ребенка в коляске

В московском метро на станции «Курская» мужчина оставил коляску с ребенком в вагоне поезда. По данным полиции, мужчины вышел из вагона метро в 14:45, оставив коляску. На данный момент личность мужчины установлена, его ищут. Прокуратура Москвы организовала проверку.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей», - сообщается в Telegram-канале Прокуратуры.

В феврале этого года женщина бросила младенца около подземного перехода у станции метро «Парк Победы». Двухмесячного ребенка увидел электрик подземки - тот был завернут в одеяло. Впоследствии женщина была арестована.