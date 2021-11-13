Спорт Фетисов дал совет Мичкову после гола за сборную России Елизавета Потейчук Двукратный олимпийский чемпион по хоккею пожелал самому молодому автору гола в составе сборной за всю историю хоккея в России работать дальше и пройти свой первый успех достойно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: matvey_michkov39 Instagram Читайте нас на: Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поздравил с первым успешным выступлением в национальной сборной 16-летнего Матвея Мичкова. Юноша стал самым молодым автором гола за историю российской хоккейной сборной. «Матвей молодец. Могу сказать, что для того, чтобы добиться дальнейших результатов, нужно проходить свой успех, даже самый первый громкий, но достойно и не уповать на это, а работать дальше. Много было талантливых ребят 16-летних, которые подавали колоссальные надежды, и потом у них не сложилось. Главное, чтобы голову это не вскружило, в первую очередь, чтобы он старался дальше», - подчеркнул Фетисов. Ранее знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин поздравил 16-летнего Матвея Мичкова со вступлением в российскую сборную. Матвей побил рекорд Овечкина по возрасту - Александр вышел на лед в составе сборной в 17 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика