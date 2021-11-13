Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Фетисов дал совет Мичкову после гола за сборную России

Елизавета Потейчук
19:51 13.11.2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею пожелал самому молодому автору гола в составе сборной за всю историю хоккея в России работать дальше и пройти свой первый успех достойно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: matvey_michkov39 Instagram
Читайте нас на:

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поздравил с первым успешным выступлением в национальной сборной 16-летнего Матвея Мичкова. Юноша стал самым молодым автором гола за историю российской хоккейной сборной.

«Матвей молодец. Могу сказать, что для того, чтобы добиться дальнейших результатов, нужно проходить свой успех, даже самый первый громкий, но достойно и не уповать на это, а работать дальше. Много было талантливых ребят 16-летних, которые подавали колоссальные надежды, и потом у них не сложилось. Главное, чтобы голову это не вскружило, в первую очередь, чтобы он старался дальше», - подчеркнул Фетисов.

Ранее знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин поздравил 16-летнего Матвея Мичкова со вступлением в российскую сборную. Матвей побил рекорд Овечкина по возрасту - Александр вышел на лед в составе сборной в 17 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:21 В стране и мире
Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодарском крае
19:10 В стране и мире
В метро Москвы приостановили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии
17:11 В стране и мире
Шесть человек погибли в ДТП под Челябинском
17:59 Спорт
Видео
Тренер Кияшко назвал возможных соперников Емельяненко в прощальном бою
18:18 Спорт
Видео
«Есть шанс»: футбольный тренер раскрыл победную тактику игры сборной России с Хорватией
Популярное
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.