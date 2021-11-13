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В высотомере станции «Луна-25» не выявили неисправностей

Елизавета Потейчук
19:19 13.11.2021
Специалисты концерна «Вега» также отметили, что прибор не был настроен на посадку на влажный грунт, так как он предназначен для сухой почвы, аналогичной лунной.
В высотомере станции «Луна-25» не выявили неисправностей
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» сообщил, что в приборе межпланетной станции «Луна-25», который отвечает за измерение высоты и скорости, не обнаружены технические неисправности. При этом, добавили в концерне, прибор не был настроен для посадки на влажный грунт, так как он был предназначен для работы с сухим грунтом, аналогичным лунному.

«Аппаратная часть прибора работает штатно. В ходе очередного этапа испытаний прибора ДИСД-ЛР, предназначенного для станции "Луна-25", показатели вышли за пределы плановых значений при испытаниях на влажном грунте. Скорость измерялась с заданной точностью, однако при испытаниях на влажном грунте произошло снижение точности при измерении дальности», - объяснили в «Веге».

Радиоволны, отмечают разработчики, от различных поверхностей отражаются разными способами. Следовательно, от влажного грунта, который хорошо проводит электричество, радиоволна отражается с иной энергией, нежели от сухой почвы. При проведении испытаний и постановке экспериментов крайне важно учитывать характеристики отражающей поверхности, отметили в концерне.

«Чтобы устранить возможное влияние характеристик отражающей поверхности в ходе дальнейших наземных испытаний "Луны-25", специалисты концерна теперь программно настроят ДИСД-ЛР на корректную работу со всеми типами грунта», - цитирует РИА Новости сообщение концерна.

Ранее источник назвал дату запуска российской станции «Луна-25». Отправка к Луне российской автоматической станции должна состояться в конце мая 2022 года.

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