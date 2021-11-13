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Специалисты РХБ защиты ВВО показали свое мастерство молодому пополнению

Алексей Курильченко
18:20 13.11.2021
Военнослужащие продемонстрировали приборы химической разведки и способы обеззараживания техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В 103-ю годовщину образования войск радиационной химической и биологической (РХБ) защиты военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели показательную для молодого пополнения, прибывшего из Иркутской области в город Белогорск. По легенде тренировки, в ходе условной техногенной катастрофы на промышленном предприятии произошел выброс в окружающую среду отравляющих и радиоактивных веществ.

Началось мероприятие с выполнения нормативов по надеванию общевойсковых защитных комплектов специалистами РХБ защиты. После этого они с помощью приборов измерения мощности дозы обнаружили условные источники радиации. С использованием войсковых приборов химической разведки военнослужащие произвели отбор проб воды и грунта на предмет заражения.

На специальной разведывательной химической машине (РХМ) специалисты РХБ защиты обнаружили и обозначили условную зону заражения. С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ бойцы показали деактивацию, дегазацию и дезинфекцию военной техники.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности, временного хранения воды и дегазирующих растворов. Именно такие машины регулярно используют военнослужащие  полка РХБ защиты при специальной обработке железнодорожного и авиационного транспорта.

Эта показательная тренировка проводилась в режиме эстафеты с элементами соревнования, что позволило повысить мастерство специалистов полка РХБ защиты. В ней приняли участие порядка сотни военнослужащих и было задействовано около десятка единиц специальной военной техники.

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