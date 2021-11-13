Футбольный эксперт назвал условие для победы сборной России над Хорватией

Экс-главный тренер и спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Борис Рапопорт в беседе со «Звездой» сделал собственный прогноз на предстоящий матч сборной России против Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022. Эксперт выразил оптимистичные надежды на игру, так как, с его слов, предыдущие игры, проведенные нашей сборной, сложились удачными.

«В преддверии игры с хорватами у меня лично надежды на игру достаточно оптимистические, потому что, я думаю, что после достаточно удачно проведенных матчей, может быть, качество игры было и не всегда хорошее, но были достигнуты определенные результаты. Еще мы имеем плюс два очка, поэтому хорватам, хотелось бы им этого или нет, придется раскрываться», - говорит Рапопорт.

Кроме того, бывший главный тренер «Зенита» выразил неуверенность в том, что россияне сыграют с Хорватией вничью. Специалист порекомендовал сборной играть в быстрый футбол. Также Рапопорт сказал, что России необходимо выиграть данный матч, чтобы сразу же получить путевку на чемпионат мира.

«По фамилиям хорваты, конечно, очень сильная команда. Но у них тоже есть определенные проблемы, это даже показала игра с Мальтой, где они крупно выиграли. Несмотря на это сзади есть определенные проблемы. Поэтому я предполагаю, что если у нас будет качественный переход из обороны в атаку, если мы сумеем ловить их на быстрых атаках, то мы сможем добиться положительного результата», - предположил эксперт.

Ранее Борис Рапопорт оценил игру сборной РФ по футболу в матче с Кипром. Он назвал «Звезде», какие ошибки допустила сборная России по футболу во время матча с Кипром.