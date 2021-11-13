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Тренер Кияшко назвал возможных соперников Емельяненко в прощальном бою

Алексей Курильченко
17:59 13.11.2021
После того, как состоится последний бой, Емельяненко может приступить к тренерской деятельности, считает Тарас Кияшко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Профессиональный тренер смешанных единоборств Тарас Кияшко озвучил имена спортсменов, которые могут стать соперниками российского тяжеловеса Федора Емельяненко в прощальном поединке, который может состояться летом 2022 года. При этом тренер отметил, что мероприятие, если оно состоится, может стать отличным местом, где могут «подраться» и молодые спортсмены - в том числе и из команды Емельяненко.

«Могут кого-нибудь пригласить, подписать на один бой. Рой Нельсон например, если он не ушел еще. Был бы интересный бой. Еще есть пару ребят, но я не уверен... Может быть это будет хорошее имя из ребят-ветеранов. Может Джордж Барнетт - почему бы и нет», - рассказал Кияшко.

По его словам, бойцу, даже несмотря на возраст, крайне тяжело покидать клетку и завершать карьеру. Емельяненко уже делал это, но позже вернулся. Что произойдет на этот раз, предсказать трудно.

«Я понимаю его как бойца - очень тяжело с этим расставаться, с чувством, что ты боец, что можешь драться. Ощущения в клетке непередаваемые. С другой стороны - возраст и накопившиеся травмы. И молодежь уже поддавливает. Но решение за ним. Я думаю, у него есть чем заниматься - есть хорошая команда, которой можно передать опыт», - отметил Кияшко.

Ранее глава организации смешанных единоборств Bellator заявил, что летом следующего года в Москве может состояться прощальный поединок Федора Емельяненко. Имя соперника Последнего императора не разглашается.

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