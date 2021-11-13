Мичков стал самым молодым автором гола за всю историю хоккея в России

Хоккеист Матвей Мичков, выступающий за санкт-петербургский СКА, на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла забросил шайбу в матче сборной России против Швеции. Так, в возрасте 16 лет, Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественного хоккея.

На 22-й минуте матча Матвей забил лакросс-гол. Хоккеист поднял на клюшку шайбу, выехал из-за ворот противника и забросил ее за спину вратарю. Своей забитой шайбой Матвей обновил рекорд прославленного хоккеиста Александра Овечкина, который впервые забил гол в составе национальной команды в возрасте 17 лет.

Однако Россия потерпела поражение в матче со Швецией. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу соперника.

Ранее Александр Овечкин поздравил Матвея Мичкова с рекордным вступлением в сборную России по хоккею. Спортсмен на год превзошел рекорд самого Овечкина и Владислава Третьяка и стал самым молодым хоккеистом сборной.