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Мичков стал самым молодым автором гола за всю историю хоккея в России

Елизавета Потейчук
17:47 13.11.2021
Матвей Мичков отличился голом в матче со Швецией на 22-й минуте.
Мичков стал самым молодым автором гола за всю историю хоккея в России
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Хоккеист Матвей Мичков, выступающий за санкт-петербургский СКА, на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла забросил шайбу в матче сборной России против Швеции. Так, в возрасте 16 лет, Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественного хоккея.

На 22-й минуте матча Матвей забил лакросс-гол. Хоккеист поднял на клюшку шайбу, выехал из-за ворот противника и забросил ее за спину вратарю. Своей забитой шайбой Матвей обновил рекорд прославленного хоккеиста Александра Овечкина, который впервые забил гол в составе национальной команды в возрасте 17 лет.

Однако Россия потерпела поражение в матче со Швецией. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу соперника.

Ранее Александр Овечкин поздравил Матвея Мичкова с рекордным вступлением в сборную России по хоккею. Спортсмен на год превзошел рекорд самого Овечкина и Владислава Третьяка и стал самым молодым хоккеистом сборной.

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