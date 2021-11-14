«Великий каньон» зенитных войск: кадры заглубленного командного пункта изнутри

В астраханской степи зенитно-ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) устроила настоящий «оазис» - заглубленный командный пункт. Войска провели небывалый объем работ, чтобы полноценно обустроить место своего пребывания.

На территории командного пункта организован пост охраны, на котором военнослужащие проводят проверку документов. Успешно пройдя ее, автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров попал на ритуальную площадку, где зенитчики заступает на боевое дежурство. На ней установлен пограничный столб - они охраняют воздушную границу страны.

Следом расположился подвижный пункт управления, откуда командир управляет зенитно-ракетными дивизионами. Высота стен заглубленного командного пункта составляет примерно два человеческих роста, глина закаменела. Узкие коридоры сплетаются в подобие каньона искусственного происхождения. Так «Военная приемка» попадает в группу обеспечения.

Там у зенитчиков располагается собственная столовая для личного состава и места для ночлега. Несмотря на суровые полевые условия, даже здесь у военнослужащих - печки, столики и даже цветы. Настоящие места для отдыха.

Ранее «Военная приемка» продемонстрировала, как проходят тесты ЗРК «Бук-М3» на дождевание, брызго- и влагозащищенность, а также морозо- и теплоустойчивость.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Бук” будущего» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Автор и ведущий Алексей Егоров не просто расскажет о новом комплексе, но и побывает на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов.